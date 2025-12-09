Tucson da voltereta y pega primero ante Jaguares

TEPIC._ Tucson Baseball Team se llevó la victoria con pizarra de 5-4 en el primer duelo de la serie ante Jaguares de Nayarit, gracias a un batazo de Agustín Ruiz en la séptima entrada, que terminó siendo la clave en el encuentro.

En duelo celebrado en el Coloso Don Alejo Peralta, los felinos abrieron el marcador en el tercer rollo, gracias a un sencillo productor de Jacob Rhinesmith, que mandó al pentágono a Francisco Acuña.

Una entrada más tarde, José Félix se trajo un par de rayitas, con un hit al izquierdo, timbrando Niko Vásquez y Aarón Zavala.

Los nayaritas ampliaron aún más en la siguiente entrada, cuando Rhinesmith llegó a la registradora, en un batazo de Jesse Castillo.

Pero la remontada de Tucson se empezó a gestar en la baja de la quinta, cuando anotaron en tres ocasiones.

Gaige Howard vino a la caja de bateo con dos en base, sacó un batazo al central, que sumado a un error del jardinero Aarón Zavala, le permitió darle la vuelta al cuadro, poniendo el duelo por la mínima.

En la séptima, Agustín Ruiz tenía a River Town y Jesús Fabela en los senderos, conectando triple al izquierdo, para poner al frente a T-Town, con una ventaja que no perderían más.

La victoria se la apuntó Christian Edwards (1-0), quien lanzó un capítulo sin daños, la derrota fue para Stephen Gonsalves (0-2), que permitió par de carreras y el rescate para Charlie Hasty (3).

Este miércoles se disputa el segundo de la serie a las 19:30 horas, donde se medirán por los Jaguares Omar Sainz (0-0) y Ben Holmes (0-0) por Tucson.