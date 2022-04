MAZATLÁN._ Un sueño hecho realidad es el que vive actualmente la jugadora del Mazatlán FC, Alejandra Escobedo Trujillo, quien desde el Torneo Apertura 2021 se convirtió de manera oficial en jugadora profesional dentro de la Liga MX Femenil. Después de varios años en la búsqueda por alcanzar el profesionalismo en esta disciplina, el año pasado, Alejandra Escobedo, a sus 22 años de edad, por fin pudo dar el paso que le permitió debutar en dicha competencia como defensa central.

Escobedo Trujillo expresó estar agradecida con la institución cañonera, pues fue el primer equipo de la Liga Femenil en voltear a verla para darle una oportunidad en su desarrollo como futbolista profesional. “Me siento muy contenta. La verdad es que estoy muy agradecida con Mazatlán por ser el primer equipo en darme la oportunidad, por lo que yo trataré de aprovecharla al máximo, por lo que estoy muy feliz”, dijo Escobedo Trujillo. “Además es que a mí me gusta mucho Mazatlán, siempre me ha gustado mucho el mar y he querido vivir cerca de la playa, y ahora aquí estoy”. Obstáculo del destino Para la originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el camino no ha sido sencillo para llegar a estas instancias de su carrera, pues tuvo que recorrer un largo camino antes de poder vestir el jersey de las Cañoneras. Por tal motivo, desde su llegada al puerto, dejó ver sus ganas de crecer y ganarse su lugar en el cuadro mazatleco, teniendo así un arranque prometedor en su primera temporada con las de morado.

Sin embargo, el destino le tenía preparado un obstáculo complicado de superar temprano en su carrera, pues al final de la pasada temporada, Escobedo sufrió una lesión que la dejó fuera de juego por cerca de cuatro meses, pero ante la cual supo afrontar y actualmente se siente en óptimas condiciones. “Me siento fuerte, creo que una nunca se tiene que dejar de fortalecer, tenemos que trabajar el doble. A mí ya me habían operado de la misma rodilla, por lo que no fue un proceso que desconocía, por lo que lo supe sobrellevar y me siento bien. “Sí te quedas con un poco de miedo, pero las ganas de querer estar otra vez ahí por algo que quieres y luchas día a día, te lleva a darlo todo”. Tantas fueron las ganas de Escobedo por volver a la cancha, que al momento de volver a la actividad durante la jornada 8 del Clausura 2022 se ganó la titularidad y jugó los 90 minutos completos.

“Recuerdo que cuando entré no pensé que iba a entrar de titular después de la lesión. Sí fue algo que me costó, en la parte física, pero me sentía fuerte de corazón porque me sentía feliz”. Adaptación al DT Desde su llegada al club mazatleco, Alejandra Escobedo tuvo que vivir dos cambios importantes en la institución, siendo uno el de director técnico y otro más, la salida y llegada de jugadoras al plantel. En lo que respecta a la llegada de Juan Carlos Mendoza al banquillo de las Cañoneras, Escobedo expresó que ha sido un cambio importante para el equipo, pues se ha sentido una buena adaptación por ambas partes. “Él es una persona que admiro mucho y respeto, nos ha dado todo para que nosotras cada partido lo llevemos bien, de alguna manera dar un buen resultado, aunque las cosas no se nos han dado, pero él es muy profesional y su llegada le ha hecho mucho bien al equipo.

“Además, es una persona que le da oportunidad a todas las jugadoras, ya depende de cada una el mantenerse, pero la oportunidad ahí está para todas. Somos un equipo muy unido, todas nos entendemos, somos uno mismo y siempre estamos ahí para apoyarnos”. ‘Falta el creérnosla’ En lo que respecta a la escuadra dentro de la cancha, Alejandra expresó que a pesar de que el equipo ha mostrado un buen nivel de juego, lo que le hace falta es la entrega que podría marcar la diferencia en los resultados. “Siento que nos falta el creérnosla porque veo trabajar a mi equipo y pienso que estamos bien. La liga no espera y hay equipos muy dinámicos, pero nosotros podemos competirle a cualquier equipo.