Armando Archundia dejó su puesto como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) , a pocos días de que arranque el Clausura 2025 , aunque no abandonará la estructura de la FMF.

Durante su gestión, Archundia impulsó avances significativos, como la aprobación de los audios del VAR y la mejora en la efectividad del videoarbitraje, especialmente en el Apertura 2022. Sin embargo, su salida de la presidencia llega en un momento de ajustes importantes dentro de la FMF.

Entre los cambios que destacan, es la creación de cuatro áreas más un Comité de Evaluación, que contribuirá a agregar contrapesos, que estará integrado por un ex árbitro, un ex jugador y un ex director técnico.

La dirección general de la Comisión la toma Juan Manuel Herrero, mientras que la Subdirección de Estrategia y Proyectos es dirigida por Carlos Roberto Figueroa Ramírez.

Además se creó un Comité Asesor donde se encuentra el ex árbitro Diego Montaño, el ex director técnico Miguel España y el ex futbolista Luis Fuentes, este último apenas se retiró en 2024 defendiendo la camiseta del Club América.

Por su parte, Armando Archundia quien fungía como director de la comisión, ahora será el responsable de la Dirección de Delegaciones Arbitrales y Mentoría.