GUADALAJARA._ El Atlas se acordó de lo que es ganar y, tras casi dos meses sin lograrlo, lo hizo este sábado al vencer 1-0 al Necaxa en la Jornada 17 del Apertura 2022, resultado con el que los Rayos pusieron en vilo su clasificación al repechaje.

Fueron nueve duelos al hilo sin ganar para los todavía bicampeones, no lo hacían desde el 4 de agosto, cuando vencieron al Querétaro. De ahí siguieron resultados no tan buenos que provocaron que Diego Cocca tomara la decisión de no seguir al frente de los Zorros, por lo que fue su despedida de la banca rojinegra.

Fue una noche con mucho sentimiento, ya que todo estaba enfocado en el adiós de Cocca; Atlas ya no se jugaba nada y los Rayos de Jaime Lozano requerían del triunfo para no complicarse la clasificación. Ahora con la derrota son lugar 12 y dependen de que Xolos y Mazatlán FC no ganen para arañar el último boleto al repechaje.