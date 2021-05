MÉXICO._ Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, destacó que en su plantel no hay ningún tipo de confianza y están enfocados a resolver su pase a la Semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf sin contratiempos. Es así que el factor altura deberá ser aprovechado al máximo toda vez que el Toronto FC viene con partidos en Orlando (a nivel del mar) debido a que por la contingencia del coronavirus en Canadá no pueden jugar en su país.

“Lo primero es no pensar que la serie está resuelta, cuando se dan estos enfrentamientos de ida y vuelta pensamos que son cuatro tiempos y faltan dos. Siempre hay que ser intensos, no dejarlos pensar porque ellos cuando juegan en altitud, por más que sea de noche, se ahogan y tenemos que aprovechar esa situación y apropiarnos del balón para que no nos puedan hacer daño”.

Y es que el estratega celeste reconoció que su rival puede venir mejor preparado toda vez que no tuvo actividad este fin de semana en la Major League Soccer.

“Toronto no jugó el fin de semana y de seguro viene mas descansado y por eso no podemos pensar que está resuelto”.

En Cruz Azul, avanzar a semifinales es el segundo gran objetivo de la institución luego de acceder a Liguilla. Una vez que se consiga, el club se tomará un respiro para trabajar a la espera de la definición de su rival en los Cuartos de Final de la Liga MX.

“Mañana (este martes) podríamos cumplir otros de los objetivos importantes el primero era llevar a la Liguilla y se hizo un lindo torneo. El segundo gran objetivo era meternos a Semifinales, no será fácil pero por suerte depende de nosotros y sí salimos serios y haciendo lo del pasado martes lo podemos resolver, no podemos pensar en solo sobre llevar el partido”.