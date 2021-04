MÉXICO._ Un día antes de enfrentar al Arcahie FC en el juego de Vueltas de los Octavos de Final de la Concachampions, y luego de las críticas que recibió Cruz Azul por el empate 0-0 en el juego de Ida, el técnico cementero, Juan Reynoso aseguró que, aunque respeta las opiniones, él no escucha| ni lee las críticas.

“Las críticas no las escucho, no leo, no tengo redes. Todas las opiniones son respetables, sabemos lo que hacemos. Nosotros tratamos de optimizar y es lo que tratamos de hacer. La intención es pasar, tenemos la oportunidad”, afirmó.

Dijo que los cambios que realizó en el primer juego ante los haitianos se debieron a la optimización física de los jugadores, y no al hecho de demeritar al rival.

En conferencia de prensa el estratega peruano consideró que será importante meter un gol en los primeros minutos del partido. Partido que dijo, será diferente, ya que la cancha y la altura de la Ciudad de México podría afectar a los jugadores caribeños.

“No hay partido fácil. Seguro van a correr y mucho como lo hizo allá. Partimos con alguna ventaja sobre eso y trataremos de encaminar la eliminatoria desde los primeros minutos llegamos bien y descansados que era nuestra preocupación”, dijo.

“Será muy distinto. La cancha es más grande, mejor para el equipo que propone, y la intención es hacerles daño y hacerles sentir la localía. Pero para nada pensamos que va a ser fácil porque es un rival que ha venido luchando y bien”.

Reynoso evitó hablar del juego de la Jornada 15 ante el América donde buscarán romper la marca de más partidos ganados consecutivamente, y señaló que se de ese tema se hablará una vez que concluya esta serie en la Concachampions.

“Sabemos que Cruz Azul tiene que ganar todo y a eso nos estamos abocando. Se va a ver una mejor propuesta mañana que el martes pasado. Queremos pasar la etapa sin correr muchos riesgos. Ahora solo pienso en el partido de mañana”, finalizó.