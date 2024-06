El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, lamentó que su equipo no haya sido capaz de anotar frente a Venezuela, en un juego que les costó la derrota por 0-1 y los pone en aprietos para la clasificación a cuartos de final.

El estratega aceptó que los planes no fueron como esperaban, pero mantiene la ilusión de que en la última jornada podrán lograr la clasificación frente a su similar de Ecuador.

“Creo que si generas opciones como las que generamos hoy, si la figura del partido es el portero rival, si hoy al final creo que las cosas no salieron como esperábamos, pero me parece que, primero tenemos 90 minutos, que de este barco no se baja nadie y que lo vamos a lograr, te puedo decir eso”, comentó Lozano en conferencia de prensa.