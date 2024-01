Tal y como terminó 2023 arrancó 2024 para el cuadro turinés, que sumó su tercera victoria seguida y se mantiene a dos puntos solo del Inter. El Juventus prolonga su estupenda trayectoria en la competición y no pierde desde septiembre. Acecha al Inter. La segunda vuelta promete un duelo sin cuartel entre el cuadro de Milan y el de Turín.

Y eso que el Salernitana no sufrió en exceso. Apuntaba a premio el compromiso por la escasez de ideas que mostraba su rival. Tras un par de amenazas visitantes, con poca claridad, por medio de Weston McKennie y de Danilo, en sendos saques de esquina, el Salernitana tomó ventaja con un gran gol.

Salió con otra predisposición el Juventus pero sin frescura. Tuvo el empate Adrien Rabiot justo a la vuelta de vestuarios en un centro de Weston McKEnnie.

El empate llegó pasada la hora de juego, en un centro de McKennie desde la línea de fondo que no acertó a rematar en el punto de penalti Vlahovic. Sin embargo, la pelota le llegó a Illing Junior, que en el descanso saltó al campo en lugar de Filip Kostic. El inglés no falló. No perdonó y su potente disparo alcanzó la red.