La noche mágica que quería el Nápoles en su estadio , en un Diego Armando Maradona devoto con los once de a pie y con el pastor que les guía, un Luciano Spalletti que introdujo a Politano en el perfil diestro por Lozano cómo única variante táctica, sin tener en cuenta las obligadas por sanción de Min-Jae y de Anguissa, comenzó exactamente como seguro habían soñado.

Pero el empuje, la presión eficiente y el desparpajo de ‘Kvara’ mantuvieron al Nápoles como dominador indiscutible del encuentro en la que tenía que ser la noche de la temporada ante un Milan que, como ya demostró en octavos, no parece sentir presión en Liga de Campeones. Un Milan que es capaz de exhibir una madurez y un empaque imperturbable, sabedor de que su partido pasaba por esa fase de control napolitano, pero también plenamente conocedor de sus armas.

Unas que no tardó en sacar a pasear y que dieron resultado a las primeras de cambio. Leao, la más peligrosa de todas, fue el que activó a su equipo y le hizo crecer, provocando un penalti que silenció toda la ciudad de Nápoles. Giroud se postuló para encarrilar la eliminatoria. Golpeó con su zurda, pero no encontró la gloria que buscaba. Esa que si encontró Meret bajo palos, elevado de nuevo al cielo pocos minutos después con otra parada salvadora al propio Giroud, que volvió a frustrarse en la que no parecía su noche.

El partido, pese a que seguía controlado por el combinado ‘azzurro’ y que se mantenía con el empate inicial, había cambiado. El Milan había despertado y Spalletti se mostró muy preocupado desde el banquillo, con el mismo semblante que en la ida cuando su equipo no marcó en los primeros minutos. Como si supiera exactamente lo que le iba a suceder a su equipo.