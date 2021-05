MÉXICO._ Gran parte del éxito de Cruz Azul se lo deben a Luis Romo, que junto a Jonathan Rodríguez se han alzado como las figuras de este equipo cementero que quedó líder del Guard1anes 2021 en la Liga MX.

Es por eso que los rumores de su posible salida a Europa o el interés de Chivas por ficharlo, se hacen más fuertes. Sin embargo el jugador originario de Ahome, Sinaloa, fue tajante y en conferencia de prensa fijo que no piensa en otra cosa que no sea La Máquina.

“Para mí, estoy en el mejor club de México, en el que quiero estar, y no me veo jugando en otro equipo. En este momento no quiero moverme, me gusta la afición que tiene, mi familia está contenta, nos hemos enamorado de este club. Me gustaría jugar en Europa. Si voy a seguir en la liga, estaré entregado a Cruz Azul”.

Hace unas semanas, medios españoles lo pusieron a él y a Orbelín Pineda, en la mira del Levante.

Por otra parte, Romo se dijo emocionado e ilusionado de encarar su primera liguilla con público en las gradas, algo que hasta ahora no ha vivido. En su primer torneo el futbol se paró por completo debido a la pandemia de coronavirus y en el apertura 2020 todo se jugó a puerta cerrada.

“No me ha tocado jugar una liguilla con Cruz Azul con afición y es una motivación extra para todos mis compañeros, estamos muy contentos de que vuelvan”.