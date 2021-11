El arbitraje mexicano está de luto luego de darse a conocer que este viernes falleció en un accidente el silbante Néstor Damián Ángeles Rodríguez , quien estaba asignado para dirigir el encuentro entre Mazatlán FC y Chivas , de la Liga MX Sub 18 , en el que fue sustituido por Emmanuel Plascencia, quien originalmente fungiría como cuarto árbitro.

El ex nazareno Paul Delgadillo fue el encargado de dar a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs Chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia”, escribió el árbitro, quien en su momento tuviera gafete FIFA.