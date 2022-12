“Puede ser que se tenga algo de condonación en el Gobierno nuestro, porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. No hemos llevado, rescatado o condonado impuestos. Tenemos casos especiales como situación de insolvencia con deudas en el SAT, Pemex, CFE, IMSS y no hemos solicitado se paguen todas estas deudas, porque están de por medio las fuentes de trabajo. Pero si piden rescate no lo podemos hacer”, comentó el Jefe del Ejecutivo federal.

Finalmente, López Obrador consideró que la Liga MX tiene que modificar el número de extranjeros dentro de los clubes del país, ya que actualmente pueden registrar a 10 elementos no formados en México, por lo que pidió más oportunidades para los jugadores mexicanos.