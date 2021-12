MÉXICO._ A pocos días de arrancar el Clausura 2022 de la Liga MX se dio a conocer que tras la aplicación de tres mil 757 pruebas entre futbolistas y cuerpos técnicos hay 26 casos positivos de Covid-19 entre los clubes, que, sumando a la Liga MX Femenil, Liga de Expansión y Fuerzas Básicas, suman 93 contagios.

Entre Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión y las categorías Sub 20, Sub 18, Sub 17 femenil, Sub 16 y Sub 14, informaron que obtuvieron un total de 2.48 por ciento de casos positivos entre el número de pruebas realizadas.