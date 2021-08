La ovación a Renato Ibarra, acusado de agredir a su esposa, causa polémica en redes

La periodista Giselle Zarur Maccise se unió a los mensajes de rechazo sobre la situación.

“No he escrito aquí lo que pienso sobre el regreso de Renato Ibarra al América. Hoy que anotó, ni lo festejé. Me dio hasta pena. No me parece que esté en el equipo, ni en la Liga. Volvemos al tema de hace meses, pero se debió actuar diferente, penalizarlo o venderlo”, dijo.