Cabe recordar que el torneo Interfiliales contará con la categorías Sub 5, Sub 6, Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 12 y Sub 13 en modalidad Fut 9; mientras que las Sub 14, Sub 15 y Sub 16 competirán en Fut 11. En tanto, las categorías Femeniles serán cuatro en modalidad Fut 9.

Por su parte, en la Copa Recreativa verán acción la categorías Chupones, Pandas, Osos, Infantil y Juvenil; todos en la modalidad de Futbol 7.

Los equipos filialies confirmados son Mazatlán FC, Chivas, América, León, Atlético San Luis, Rayados de Monterrey, Dorados y Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, está confirmada también la asistencia de varios profesionales visores durante los días de las competencias.

Las sedes del torneo serán Unidad deportiva Toledo, Unidad deportiva Benito Juárez, Campo Chaflán de Valles del Ejido, Unidad Sahop, Unidad Real Pacífico y Campos del Fraccionamiento San Joaquín. La inauguración se llevará a cabo el jueves a las 8:30 horas.