Las 25 futbolistas convocadas por Mónica Vergara iniciarán concentración a partir del domingo 17 del mes en curso, en Guadalajara, Jalisco.

“Quien diga que no, es falso (sobre querer ir a la Selección). Obviamente creo que todas trabajamos para estar al nivel y llegar a Selección. No me comen las ansias, trabajo todos los días para ofrecer el cien por ciento al equipo y a base de lo que yo haga día a día se verá reflejado. Si en algún momento llega la oportunidad la disfrutaré al máximo, pero hay que ser pacientes”, había declarado previamente la mazatleca sobre un posible llamado al Tricolor, mismo que este jueves se cumple y con todo merecimiento.

“No por nada la gente está hablando de nosotros porque el equipo se está viendo bien, y los resultados que hemos tenido para estar en los primeros cinco lugares creo que estamos tocando la puerta en todos lados, estamos haciendo bien las cosas, hay material de selección”.