$!Mi mejor regalo es estar con mi familia: Ramiro Árciga

“Un balón es algo que siempre me gustó, desde muy chico los pedía, siempre me regalaban balones y yo muy contento. Siempre ha sido lo mejor que me han dado de regalo, le salía barato a mis papás”, sonríe Árciga Zárate.

El mejor momento

Aparte de los balones que recibió en su niñez en Navidad, el mejor momento es sin duda estar acompañado de la familia.

“Fíjate que no recuerdo algo que no me haya gustado que me regalaran, debido a que toda mi vida me dieron balones”.