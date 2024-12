Árciga sigue con los pies en la tierra, y aunque sabe que hay interés por él, no deja de lado su sencillez.

“Es algo que he vivido tranquilo, sé que el ascenso ha sido rápido, pero todo es gracias a los compañeros, a su apoyo, me han tratado muy bien, me siento cómodo, siempre están al pendiente, me aconsejan y al final es algo que aprecio mucho y siempre estaré agradecido”.

Al medio ofensivo le sorprende que la afición de casa le tenga tanto cariño.