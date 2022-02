“Como siempre enfrentar a tu ex equipo y ex compañeros será especial y espero que el juego sea muy duro, pese a que ambos equipos llevamos solo una victoria en el torneo.

El mediocampista sabe de la importancia de enfrentar a sus ex compañeros.

“Allá en el campo seremos enemigos, pero afuera esta la amistad, ahora estoy en otra institución, ahora jalo para Mazatlán y como lo digo, tenemos que sacar los tres puntos y es lindo enfrentar a mi ex compañeros, tenemos que encarar los partidos como se debe”.

El sudamericano está contento por haber recuperado el nivel que tanto esperaba en torneos pasados.

“Eso espero, me he sentido bien en estos partidos, he sumado minutos de juego, confianza y siempre quiero apoyar al equipo entregándome al cien por ciento y para mí es importante jugar y crecer mi nivel con los partidos”.