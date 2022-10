El director técnico de Mazatlán FC , Gabriel Caballero , lamentó lo sucedido al no avanzar a la fase de repechaje y consideró que hizo falta durante el torneo haber dado más para alcanzar el objetivo.

“Empatamos ocho partidos en el torneo, de los cuales seis íbamos ganando, y no supimos mantener el resultado y esos 12 o 15 puntos pudieron haber cambiado todo, y no se pierde la posibilidad del repechaje, lo perdimos durante el torneo”.

El ex mundialista mexicano explicó que durante el campeonato varios juegos terminaron empatando tras ir arriba en el marcador.

“El equipo está triste, está dolido, formamos un buen grupo, este es un equipo luchón, solidario y la tristeza de la derrota nos queda, pero por más que merecimos mucho más no pudimos y la eliminación duele, yo estoy en deuda con el club y con la afición”.

Caballero queda a la evaluación de su directiva para lo que venga más adelante en el proyecto.

“Este lunes o pasado mañana nos sentarnos con la directiva y sacar las conclusiones, y después veremos, lo más importante es buscar las soluciones y pensar en lo que sigue”.

“En lo personal lo que rescato del equipo, es que hay una postura de lo que era antes, jugando con rivales difíciles y que siempre buscó los partidos, sobre el final ganamos algunos juegos, y no hay de otra más que ir para adelante, la directiva me ha apoyado en todo y bueno, el tropiezo duele y no conozco otra forma que trabajar”.