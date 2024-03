La Selección Mexicana Femenil se instaló en las semifinales de la Copa Oro W 2024 tras una complicada victoria por 3-2 ante Paraguay.

Pese a tener ventaja de dos goles en par de ocasiones, las dirigidas por Pedro López no pudieron controlar el partido y el rival estuvo al acecho.

“Yo creo que hay que decir las cosas como son, al igual que sentí que contra Estados Unidos en los cambios fueron muy buenos, en el día de hoy (domingo) yo quería sacar a Stefanie (Mayor) porque necesitábamos tener el balón en ese caos.

“Necesitábamos una jugadora que retuviera el balón y poder así hacer llevar el juego hacia lo que más nos interesaba, pero el caos no terminaba y no quedé contento con mi planteamiento... ya no encontraba la fórmula y enhorabuena a Paraguay porque me volví un poco loco”, dijo el seleccionador nacional.

López tenía preocupación de que sus jugadores se relajarán un poco después del triunfo ante Estados Unidos, ya que las paraguayas representaban un reto distinto.

“Realmente tenía casi más miedo a este partido que al de Estados Unidos, después de una victoria de ese tipo, el afrontar un rival tan distinto como es Paraguay.

“Yo creo que las jugadoras estaban motivadas, estaban centradas, pero es un futbol tan diferente que sí, realmente le tenía el máximo respeto. Llevo dos días que me quitaba el sueño bastante este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante”.

El rival en la semifinal será Brasil, quien goleó 5-1 a Argentina en su duelo de los cuartos de final.

“Ahora aspiro a más, ahora no vamos a quedarnos con las semifinales porque eso ya lo tenemos, ahora vamos a tratar de llegar a la final”, explicó Pedro López.