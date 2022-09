El escenario era idóneo para los felinos y parecía que la Diosa fortuna les sonreiría una vez más, pero los de casa aprovecharon cada uno de los errores de la visita y no dejaron pasar su oportunidad de subir puestos para amarrar el repechaje.

Puebla sintió la sacudida y respondió. Aprovechó lo débil que ha sido la defensa felina en todo el torneo y Jordi Cortizo definió con una vaselina un mano a mano ante Julio González. Nada que hacer para el arquero universitario luego que sus defensas lo mandaron al paredón.

Aunque Pumas quiso recomponer el camino, llegó el segundo golpe de los camoteros. Tan desafortunados han sido los felinos, que Nicolás Freire hizo un autogol luego que Martín Barragán realizara un tiro-centro en el área de la visita.

Los felinos sintieron los golpes, no encontraban respuestas y aunque tuvieron la posesión del balón, no tuvieron situaciones claras de gol. Eduardo Salvio y Dinenno tuvieron otros chispazos y el travesaño poblano le negó el descuento al ‘Comandante’. Dinenno no podía creer su mala suerte.