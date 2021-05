“Poco a poco me fui adaptando a lo que son los cambios de la división, la nueva categoría, su nuevo nombre, nuevas edades, nuevos jugadores y algunos nuevos equipos. Me sentí muy bien, me adapté pronto, aunque al inicio me costó, el primer juego no me fue muy bien, pero fui agarrando un poco de confianza y así fui mejorando”.

Sobre su futuro inmediato, el silbante guasavense comentó que estará una semana de vacaciones, luego se reportará para trabajar y preparar la próxima temporada del futbol mexicano profesional.

“Solamente tengo una semana de vacaciones, lo que sigue es esperar, seguir entrenando, en un mes más tengo pruebas físicas, y seguir en esta misma categoría y esperar las nuevas oportunidades que se dan, si son en Liga MX de cuarto árbitro, hay que seguir aprovechando las oportunidades, estar tranquilo y esperar lo que la comisión de arbitraje tenga para mí”, dijo.