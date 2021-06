Sin embargo, “Tuca”, que recién terminó una gloriosa época con los felinos luego de 11 años, no llegará solo sino con la compañía de otro viejo conocido se trata de Miguel Ángel Garza. El ex directivo auriazul tomará el mismo rol que tuvo en su última etapa felina como presidente, pero ahora del cuadro fronterizo, convirtiéndose en el sucesor de Guillermo Cantú.

“A lo mejor soy de pocas palabras, lo que me gusta realmente es trabajar, trabajar... y trabajar y naturalmente podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente. el proyecto que el consejo y Miguel me dan la oportunidad de estar aquí presente no quiero extenderme demasiado vengo con mucho gusto con mucho cariño con mucha ilusión y pretendo a través del trabajo la dedicación, y la honestidad. Todo lo que implica mi puesto es lograr estos resultados”, externó Ferretti.

Garza tendrá mano de los refuerzos y todo lo que la institución requiera para poder tener el protagonismo deseado desde su ascenso en el 2019. Cabe destacar, que esta dupla fue parte importante del rotundo éxito en el conjunto regio durante la década anterior (2010-2020).

Fue hasta el año pasado que Garza salió de su cargo de manera sorpresiva, en el cual duró sólo un año en la silla que dejó momentáneamente Alejandro Rodríguez.