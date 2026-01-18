$!Rocha Moya gestionará que Atlante juegue en Mazatlán y que Dorados regrese a Culiacán

El mandatario estatal apuntó que en el caso de Dorados se buscará que regrese a Culiacán.

CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya señaló que se gestiona ante las autoridades y dueños de los equipos Atlante y Dorados para que jueguen en Mazatlán y Culiacán como sus ciudades sedes.

“Estamos discutiendo, hay una mesa de trabajo para eso. Con los del Atlante”, precisó.

“Voy a ir a ver al dueño de los Dorados. Ya quedé con él, con Mikel Arriola, que me va a gestionar la reunión, lo que quiero es que venga, que regresen a Culiacán”

El Gobernador señaló que la gestión se realiza con la intención de trabajar a beneficio de los aficionados y no con objetivos de derrama económica.

Dorados no juega en la capital sinaloense desde el