“Me decían que cuando tuviera a mis hijos iba a entender un poco más la vida y créeme me ha cambiado para bien. Verlo sonreír es lo más hermoso en mi vida y quiero ahora dedicarme a él. De manera oficial decido darle las gracias al fútbol porque es algo precioso que Dios me mandó el ser futbolista”, confesó “Chuletita” Orozco.

El futuro del ‘Chuletita’

El ahora ex futbolista reveló que está por terminar su curso de dirección técnica y buscará un proyecto para comenzar a tener una oportunidad, sobre todo, uno de sus deseos es formar parte del crecimiento de los futbolistas en las Fuerzas Básicas.

“Le he dado bastante al futbol, pero el futbol me ha dado todavía mucho más para ser esta persona que soy. Estoy terminando mi curso de entrenador y lo quiero tener. Cuando uno se retira, no falta alguien que te quiera invitar a un proyecto y los estudios te ayudan para vincularte mejor con un entrenador o jugador. A mi me gustaría mucho ayudar a los jóvenes, a lo mejor algo de fuerzas básicas”, puntualizó Javier Orozco.