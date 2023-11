MAZATLÁN._ Hugo González , arquero de Mazatlán FC , aseguró que el Deportivo Toluca no está pasando por su mejor momento. El experimentado guardameta expresó que a su consideración no viven un buen presente, sin embargo, es un rival peligroso.

“El equipo ha mantenido la esperanza y la fe de que por algo estamos aquí, por algo hemos llegado al final del torneo con esa esperanza de poder calificar. No va a ser la excepción, el equipo está preparado mentalmente y sabe que no nos sirve otro resultado que no sea el triunfo”, expresó.

No está preocupado por el reflector de Selección Nacional

El canterano del Club América aseveró no sentirse preocupado por alguna potencial convocatoria con la Selección Nacional de México. Lo anterior porque su intención es trabajar en lo que respecta a Mazatlán FC y no en otras situaciones.