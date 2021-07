“En el primer tiempo a ambos equipos nos costó adaptarnos al ritmo de juego. De nuestro lado el equipo se dividió bastante y eso no era lo que estábamos entrenando”, comentó Alexis Vega en una plática con el portal de FIFA.com.

Pero es justo en esos momentos nublados es cuando los líderes alzan la mano y traen la luz al resto del equipo. Un grito al compañero, un pase preciso, una jugada distinta... Y Alexis Vega es justamente uno de ellos.

“He tenido varias lesiones que me ayudaron a madurar un poco más rápido, a ver las cosas de otra manera y valorar muchísimo donde estoy parado. Pero también es gracias a mis compañeros que me dan la oportunidad y hacen que todo sea súper fácil. Adentro de la cancha me siento muy cómodo”.