Tras ser confirmado su combate de unificación de los títulos Supermedianos ante Caleb Plant, el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó que no le gusta ser comparado con Julio César Chávez, a quien considera un ídolo.

‘’No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque para mí, yo empecé viendo videos de él. No alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él’’, dijo el pugilista tapatío en entrevista para TUDN.

‘’Para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él. En su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me estén comparando con Julio César Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo”.