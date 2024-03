Una década de dominio a nivel del Salón de la Fama está llegando a su fin.

El tackle defensivo de Los Ángeles Rams, Aaron Donald, anunció su retiro el viernes luego de 10 temporadas en la NFL.

“Durante 10 años, he tenido la suerte de jugar futbol al más alto nivel. Estoy agradecido por las personas que he conocido a lo largo del camino, las relaciones que he construido y las cosas que he logrado con mis compañeros de equipo e individualmente”, dijo Donald en un comunicado.