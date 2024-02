El alemán Alexander Zverev (No. 6), quien es el primer sembrado del torneo, debutará ante su compatriota Daniel Altmaier (No. 55), mientras que el danés Holger Rune (No.7), segundo favorito del torneo, se enfrentará a un jugador que venga de la ronda de calificaciones.

El campeón vigente, el australiano Alex de Miñaur (No. 9) comenzará su camino contra el japonés Taro Daniel (No.62) buscando revalidar su título y con la finalidad de seguir en ascenso en el ATP Ranking tras alcanzar la mejor posición de su carrera la semana pasada.

El estadounidense Taylor Fritz (No.10), cuarto sembrado, chocará en la primera ronda ante el italiano Matteo Arnaldi (No. 41), en tanto que el griego Stefanos Tsitsipas (No.11) enfrentará en su primer juego al ruso Roman Safiullin (No. 38)

En otros duelos de primera ronda, así quedan los enfrentamientos de la camada de estadounidenses: Tommy Paul (No. 14) jugará ante el británico Jack Draper (No. 53), Frances Tiafoe (No.15) competirá con el australiano Max Purcell (No.51), mientras que Ben Shelton (No. 16) se enfrenta al británico Daniel Evans (No. 42).

Por su parte, el británico Cameron Norrie (No.23) se mide al alemán Dominik Koepfer (No.57), el canadiense Felix Auger-Aliassime (No. 29) contra un tenista que venga de la qualy, al igual que el campeón en Los Cabos, el australiano Jordan Thompson (No.40).

En cuanto a los mexicanos, Rodrigo Pacheco tratará de avanzar a segunda ronda cuando se mida al serbio Dusan Lajovic (No.58) y Ernesto Escobedo frente al austriaco Sebastian Ofner (No. 37).

El tercer jugador que recibió la invitación para el torneo, el argentino Diego Schartzman (No. 115) debutará en el torneo de Acapulco contra el tenista serbio Miomir Kecmanovic (No. 54).

(Con información de AMT)