MAZATLÁN._ Basquetbolistas nacidos en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 se presentaron al Try Out Juvenil convocado por el Club Delfines de Mazatlán, en la cancha Germán Evers.

Este lunes 12 de julio se realizará la segunda invitación a esta detección de talento a partir de las 19:30 horas en la Germán Evers, después de no poderse llevar a cabo el segundo día del try out este pasado viernes.