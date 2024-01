MAZATLÁN._ Amantes del deporte ciencia de la localidad serán parte este fin de semana de los Juegos Nacionales Conade 2024, en su etapa municipal, en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (Imdem).

Los días 6 y 7 de este mes se llevará a cabo la etapa municipal de ajedrez, en el salón de usos múltiples de Imdem.

La ceremonia de inauguración está programada a las 9:00 horas.

Están convocadas las categorías oficiales de Sub 12 (2012 y posteriores), Sub 14 (2011-2010), Sub 16 (2009-2008), mientras que la promocional será la Sub 10 (2014 y posteriores), todas en las ramas varonil y femenil.

Las inscripciones están abiertas con el profesor Luis Leyva Trujillo y tienen un costo de 250 pesos por jugador. Este jueves 4 de enero se cierran los registros a las 20:00 horas.

Interesados en ser parte de la competencia se pueden registrar a la cuenta CLABE 014744567436797439 de Santander a nombre de Luis Leyva Trujillo, al número de cuenta 56743679743 y a la tarjeta 5579 1002 2163 5970. Una vez realizado el depósito mandar el comprobante al WhatsApp 6691 462588, enviando el nombre completo del participante y fecha de nacimiento.

Se jugará en el sistema Suizo en la categoría olimpiada a cinco rondas desde las 9:30 horas el día sábado 6 de enero, jugándose la cuarta ronda el domingo 7 de enero a las 9:00 horas y la quinta al mediodía.

Habrá medallas y diplomas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. En las categorías oficiales, los tres primeros sitios representarán al municipio en la fase estatal de los Juegos Nacionales Conade 2024.