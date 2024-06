PARÍS._ Carlos Alcaraz quiere poner París a sus pies. El español alcanzó este viernes su primera final de Roland Garros , la tercera en Grand Slam de su carrera, antes de intentar culminar una gesta de versatilidad absoluta. Con las copas de Wimbledon y US Open en su vitrina, a sus 21 años, el murciano se convirtió en el hombre más joven de siempre capaz de pisar finales grandes en tres superficies diferentes, confirmando su capacidad para dominar cualquier rincón del calendario.

“Uno tiene que encontrar el disfrute sufriendo, esa es la clave”, reconoció Alcaraz. “Especialmente aquí en la tierra batida de Roland Garros, con puntos largos, cuatro horas de esfuerzo, cinco sets... Uno tiene que sufrir, luchar. Le dije a mi equipo que uno tiene que disfrutar sufriendo”.

El partido enfrentó a dos jugadores con la gira de arcilla partida por la mitad. Si Alcaraz tuvo que renunciar a citas de altura por un problema muscular en su antebrazo, Sinner llegó a París con la estela de un problema en la cadera, suficiente para detener en seco un inicio de curso sensacional. Lejos de verse frenados desde lo físico, el ímpetu de la juventud ha impulsado a ambos hasta las rondas finales en Roland Garros. Una demostración de ilusión por tomar la batuta del futuro.

“Los partidos más duros que he jugado en mi carrera han sido ante Jannik. En el US Open 2022 y este”, indicó, ensalzando a su rival. “Eso muestra el gran jugador que es Jannik. El gran trabajo que hace cada día, ojalá pueda jugar muchos más partidos como este ante Jannik en el futuro. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los más exigentes que he jugado”.

El español prevaleció en un partido de resistencia, donde ambos sufrieron de lo lindo bajo el sol de la primavera. En una de las jornadas más calurosas del torneo, Sinner tuvo que recibir la asistencia del fisioterapeuta en sus piernas, y manejó con frialdad episodios de calambres que le atenazaron las manos. Al otro lado de la red, Alcaraz atravesó un partido de intensidad intermitente, donde la fuerza de su derecha remitió por momentos, obligando al murciano a acortar los puntos con su variedad habitual.

En su primera semifinal de Roland Garros, la potencia acompañó los pasos de Sinner. El italiano saltó a la Philippe Chatrier con un aplomo absoluto y no tardó en rasgar el marcador con fuerza. Después de quebrar el primer juego al servicio de Alcaraz, Jannik levantó una ventaja de 6-2, 2-0, colocando una demostración de carácter sobre la mesa. Ese arranque fulgurante no amilanó el espíritu de Alcaraz, dispuesto a dejar una huella de pelea sobre la arcilla.