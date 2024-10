Están convocados los niveles Infantil y Juvenil, 7-8 años Mini Tenis, 9-10 años sin saque (mixto), 10 años con saque, 12 y 14 años varonil y femenil.

Habrá en varonil Singles C, Dobles C (Abierta), Singles D (mayores de 18 años), Dobles B y C en femenil.

Se jugará un sistema de competencia a round robin por grupos en todas las categorías, un set de 8 juegos, en caso de empatar 7-7 se jugará una muerte súbita a 7 puntos con diferencia de dos.

En adultos se desarrollará un round robin por grupos a 8 juegos, en Singles C y D se permitirá un límite de 16 jugadores por categoría, en Dobles deberá haber un mínimo de cuatro parejas, así como en la B y C femenil o C varonil.

La categoría de 12 y 14 años verán acción a 8 juegos sin ventajas, mientras que en 10 años se desarrollará a 2 de 3 mini sets a 4 juegos.

Las inscripciones tendrán un costo de 300 pesos en Singles adultos, 250 en Dobles varonil y femenil por jugador, y también 250 pesos en niños.

Los registros ya están disponibles con los pros Gustavo y Óscar Domínguez a los teléfonos 669 147 03 60 y al 669 989 69 69 en recepción de Casa Club, extensión 3431.

Se premiará con cortesías y trofeos en adultos al campeón, trofeo al finalista y los niños se harán acreedores de trofeos a los dos primeros sitios.