MAZATLÁN._ Del 12 al 15 de septiembre próximo, en las canchas de la Casa Club El Cid, se desarrollará una edición más del Torneo de Tenis Copa Amstel de la Independencia 2024.

Esta nueva edición de este tradicional torneo se llevará a cabo en las modalidades de Singles y Dobles en las categorías Dobles C, Dobles C femenil, Singles C y D, Singles D femenil, así como Mini-Tenis (7-8 y 9-10 años sin saque varonil y femenil).