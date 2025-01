A partir de este viernes se juegan los Dobles y este jueves 23 de enero se cierra los registros de los Infantiles y Juveniles.

Los encuentros de este jueves inician desde las 18:00 horas.

Algunos de los jugadores inscritos en el nivel D son Pedro Loaiza, Rodolfo del Valle, Jesús Márquez, Juan Pablo Díaz, Luis Velarde, Ignacio Marrujo, Alejandro Nájera, Matt Purcell, Diego Medrano, Emilio Colín, entre otros.

La tradicional copa convocó en esta ocasión a las categorías Adultos C Singles varonil, Adultos C Dobles varonil, Adultos D Singles varonil, Adultos D Dobles varonil, Adultos C Dobles femenil, Infantil 7-8 años, 9-10 años sin saque, Infantil-Juvenil 10,12 y 14-16 años en varonil y femenil.

Se premiará con trofeos y cortesías en Adultos, en tanto que trofeos al segundo sitio, y también a los finalistas de Infantil y Juvenil.