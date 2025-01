Esta primera copa, ya tradicional, pone en marcha la acción del deporte blanco en el lugar.

Están convocadas las categorías Adultos C Singles varonil, Adultos C Dobles varonil, Adultos D Singles varonil, Adultos D Dobles varonil, Adultos C Dobles femenil, Infantil 7-8 años, 9-10 Años sin saque, Infantil-Juvenil 10,12 y 14-16 Años en varonil y femenil.

La justa tendrá un sistema de competencia de round robin por grupos a 8 juegos varonil y femenil, en caso de empate a 7 juegos, habrá muerte súbita 7 de 12 puntos.