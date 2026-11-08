$!Bengals arrolla a los Falcons en la fiesta de la NFL en Madrid

Los Cincinnati Bengals impusieron su jerarquía en suelo europeo al derrotar 34-17 a los Atlanta Falcons en la edición 2026 del partido de la NFL disputado en el Estadio Bernabéu. Ante 78 mil 660 espectadores que abarrotaron el inmueble madrileño, los Falcons pegaron primero en los minutos iniciales del encuentro gracias a una anotación de Charlie Woerner a pase de Bijan Robinson. Sin embargo, la respuesta del cuadro de Cincinnati fue contundente e inmediata por conducto de su dupla estelar: Joe Burrow conectó con Ja’Marr Chase en un envío de 47 yardas para igualar la pizarra.

A partir de ese momento, la ofensiva de los Bengals tomó el control absoluto del trámite. Chase firmó una primera mitad sobresaliente al registrar 142 yardas en ocho recepciones, encabezando un parcial de 17-0 que mandó a Cincinnati al descanso con una cómoda ventaja de 14 puntos. En el complemento, Atlanta intentó meterse de nueva cuenta en la contienda con una anotación terrestre de Robinson que redujo la diferencia a siete unidades. Pese al esfuerzo de los Falcons, Burrow volvió a mover las cadenas para encontrar en las diagonales a Tee Higgins, mientras que el pateador Evan McPherson selló el resultado con un gol de campo en el último periodo para poner cifras definitivas.





