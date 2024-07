“No se trataba de jugar mi mejor tenis, sino de llegar a los momentos importantes donde quería y no podía haber jugado mejor. Estoy muy feliz en general. No sé qué decir, estoy muy emocionado”, añadió el portugués.

Borges fue el jugador más consistente en el primer enfrentamiento que registró el Lexus ATP Head2Head ante el 22 veces campeón de Grand Slam, que no puedo encontrar el nivel que le sirvió para remontar a Mariano Navone o Duje Ajdukovic en las dos rondas anteriores.

A sus 27 años, demostró no temblarle el pulso para levantar su primera corona ATP Tour en su primera final y ante un antiguo número 1 del PIF ATP Rankings.

Tal y como había ocurrido durante todo el torneo, Nadal tuvo problemas para mantener su saque y Borges supo aprovecharlo, ganando el 72 por ciento de los puntos al resto sobre el segundo saque del español (13/18) según las estadísticas Infosys ATP.

Con su victoria en la final de Bastad, se asegura escalar nueve posiciones en el PIF ATP Rankings hasta la más alta de su carrera como número 42 del mundo. Es el noveno jugador que gana su primer trofeo esta temporada 2024 hasta ahora.

Por su parte, el español se despide de Bastad habiendo completado una semana positiva, en la que ha enlazado cinco partidos y disputado su primera final desde Roland Garros 2022. A sus 38 años, que cuenta con un récord de 11-6 este curso, continuará su camino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Muchas felicidades, Nuno”, añadió Nadal en la ceremonia de trofeos. “Has jugado muy bien durante toda la semana, así que mereces esto más que nadie aquí. Enhorabuena y disfruta de tu momento, es siempre especial ganar un título. Te deseo todo lo mejor para el resto de la temporada”.

“He estado aquí durante toda la semana disfrutando de este increíble lugar. Me he divertido mucho en pista, he jugado partidos muy largos. Hoy no fue mi mejor día, pero todo el mérito es para Nuno. Ha jugado muy bien y fue difícil para mí, así que bien hecho”, sentenció.

(Con información de ATP)