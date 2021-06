Buscará Israel Bernal mantener su récord perfecto en su próximo combate

Israel Bernal (4-0) se declara listo para volver a subir al ring de Box TVP en la cartelera del próximo 2 de julio, buscando extender su récord invicto ante un duro peleador que llegará de Guamúchil, Sinaloa a tratar de complicarle la noche en una pelea a cuatro asaltos en los pesos medio.

El rival del culiacanense será Ivan Rojo (1-3-2), quien en septiembre de 2019 se enfrentó a un compañero de entrenamiento, por lo que ha hecho un trabajo específico en los sparrings para llegar en las mejores condiciones a su quita pelea como profesional.

“Estamos esperando que llegue la fecha, que llegue el momento. Es un boxeador duro, lo conozco porque peleó con un amigo, Aarón Guerrero, he estado entrenando con él, es un buen compañero, me ha ayudado en los sparrings para esta pelea y me ha dicho que qué hacer contra este rival”, dijo.

Bernal viene con la motivación de un imponente knockout en el primer asalto en su última presentación. Sin embargo, no hace confianza previo a su siguiente cita y espera que vengan retos más importantes en su carrera.

“Desde el amateur he aprendido que cuando uno se siente el mejor puede llegar cualquiera a destronarte. Todo rival que tenga brazos y piernas te puede dar pelea y no hay que confiarse. Cada pelea es un aprendizaje y esperamos después pelear más rounds contra gente de más experiencia”.

“El Enfermero” también dio sus impresiones sobre lo que será el evento principal entre Jesús “Balita” López y Gerardo Martínez, pronosticando una gran contienda entre dos boxeadores que ya se vieron las caras hace dos años dentro de la semifinales del Campeón del Pueblo.

“Estoy seguro que será una pelea muy interesante porque son boxeadores que tienen la experiencia de pelear con gente de fuera, para mí son dos muy buenos peleadores que van a dejar todo arriba en el ring porque esta pelea será la del desquite”.