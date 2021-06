Caballeros participará en Copa Culiacán ‘Baltazar Ramírez’

CULIACÁN._ Las Academias de Caballeros de Culiacán estarán participando en la Primera Edición de la Copa Culiacán, misma que llevará el nombre de “Baltazar Ramírez”, en memoria de quien estuviera al frente de ADEMEBA Sinaloa por varios años, siendo un certamen competitivo para la sangre nueva de La Nobleza.

El coach Miguel Ángel Corona confirmó la participación de las academias en un torneo que reunirá a más de un centenar de equipos en las distintas categorías y en ambas ramas, buscando el fogueo de los niños y jóvenes que forman parte del club de la capital sinaloense.

Por su parte, César Ochoa mencionó algunos detalles de dicho evento deportivo, donde nos platica cómo surgió su iniciativa.

“La Copa Culiacán ‘Baltazar Ramírez’ surge cuando yo formo mi Academia Tigres y le dije a Baltazar sobre mi inquietud de hacer un torneo llamado Copa Culiacán, que fuera grande y masivo porque no lo había, nada más había en Mazatlán y uno que otro en Los Mochis. A raíz que se termina el Torneo de los Barrios, de ahí salió la idea del torneo, pero como Baltazar falleció, ya no me pudo acompañar a hacerlo y yo me propuse llamarlo Copa Culiacán, pero en lugar de Tigres, llamarlo ‘Baltazar Ramírez’, es la primera copa y queremos hacerla año con año”, recordó Ochoa.

Así mismo, el ahora dirigente de ADEMEBA Sinaloa toca información interesante del certamen, donde se espera gran número de jugadores del deporte ráfaga reunidos en la Copa Culiacán “Baltazar Ramírez”.

“Consta de todas las categorías, desde ‘Cachorritos’ que son de primero y segundo de primaria hasta la libre en ambas ramas, se va a llevar a cabo durante tres días del 25 al 27 de junio y se está augurando que habrá más de 100 equipos”, finalizó.