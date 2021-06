La batalla entre Caleb Plant y Saúl Álvarez cada vez va tomando más forma pese a que aún no se ha firmado el arreglo de la pelea, sin embargo, ambos pugilistas tienen más que claro que es la siguiente contienda que tienen en puerta, máxime que estará en juego convertirse en el primer boxeador en unificar todos los títulos en la categoría de los súper medianos.

Ante ello, el pugilista estadounidense afirmó que se le está presentando un escenario que siempre visualizó desde niño, el cual no piensa desaprovechar para consumarlo, así que desde ya advierte el desenlace de la pelea que tendrá ante “El Canelo” Álvarez.

“He visto esta película 100 veces. Sé de memoria cómo termina. He estado imaginando esto desde que era un niño, es todo en lo que pensaba. No quería ser astronauta cuando era pequeño. No quería ser profesor ni científico. Quería ser el campeón del mundo, el más grande en hacer esto. He estado imaginando momentos como este toda mi vida”, indicó Plant, quien se visualiza como el primer campeón mundial indiscutible en la categoría de las 168 libras.

Confía en cerrar pronto la pelea ante ‘Canelo’

Caleb Plant confía plenamente en su equipo de trabajo para cerrar lo antes posible la pelea ante “Canelo” Álvarez.

“Sé que nuestros equipos se sentarán muy pronto y harán que esto funcione. Tengo un gran equipo a mi alrededor. No siento que nadie en este negocio lo haga mejor que Al Haymon. Tengo al mejor entrenador del deporte en Luis DeCubas. Ambos han estado haciendo esto al más alto nivel durante mucho tiempo”, dijo el estadounidense en charla con BoxingScene.