Saúl “Canelo” Álvarez y Édgar Berlanga ofrecieron su última conferencia previo al enfrentamiento que sostendrán el próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, esta vez sin calentarse de más, aunque con la intención clara de acabar el enfrentamiento antes de tiempo.

El monarca mundial de las 168 libras de los organismos CMB, AMB y OMB estuvo atento a cada palabra que lanzó el rival puertorriqueño, aunque sin inquietarse de más a pesar de que éste señaló su deseo de acabar la pelea en seis episodios; para alguien que no ha ido a la lona en ninguno de los 65 enfrentamientos que ha celebrado, sabe lo difícil que será que se cumpla.

“Es fácil decirlo, pero hacerlo es muy distinto, el sábado va a estar muy difícil para él”, lanzó el boxeador tapatío, quien en respuesta a lo dicho por Berlanga señaló su propio pronóstico.

“Me preparé para noquear en 8, siempre se siente muy bien y voy a buscar hacerlo”.

El tapatío señaló también su intención de demostrar que sigue siendo “el mejor”, por lo que es su mayor reto el ofrecer una buena presentación el sábado, aunque extrañó que lo hizo con todo el respeto posible.

“Nunca voy a subestimar a ningún peleador, pero he estado prácticamente con todos arriba, simplemente soy el mejor”, dijo. Berlanga acepta que nadie confía en sus capacidades.

Por su parte, Berlanga reconoció que parte con todo en contra ante el “Canelo” Álvarez, pero prometió que hará lo posible para demostrar que su percepción está equivocada.

“Significa todo para mí. toda la gente que está frente a mí me odia y no cree en mí, dicen ‘con quién ha peleado’, pero esa es su opinión; la gente dice que no voy a llegar ni a los 12 rounds, pero yo estoy seguro que es el plan de Dios”.

Comentó que “hubo mucha discusión” para cerrar el enfrentamiento, además de que dijo que aceptó algunas condiciones.