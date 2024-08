A poco más de un mes de que Saúl “Canelo” Álvarez y Édgar Berlanga se encuentren en la T-Mobile Arena de Las Vegas el 14 de septiembre, se realizó el primer careo entre ambos boxeadores, el cual resultó más tenso de lo esperado, al grado de que estuvieran cerca de llegar a los golpes.

El pugilista puertorriqueño lució muy ofensivo durante la conferencia de prensa al grado de llamar “hijo de pu...” al mexicano, quien a pesar de que mantuvo la tranquilidad, no dudó en responder de la misma manera hasta desquiciarlo.

Tanto escalaron las ofensas que hubo un momento en el que Berlanga le pidió que se callara al “Canelo” Álvarez, quien le preguntó ‘¿qué vas a hacer para callarme?’, lo que llevó a ambos a pararse y a irse de frente, aunque apareció la seguridad para detenerlos.

“No te quiero madrear o te quedas sin dinero”, le dijo “Canelo” a Berlanga, quien le lanzó diversas amenazas, sin que el campeón se inquietara de más e incluso luciera burlón ante el retador, hasta acabar reiterándole le que daría “chinga de su vida”.

Apenas llegaron a la conferencia de prensa, en su primer frente a frente, Berlanga empezó a provocar al “Canelo” Álvarez, quien inicialmente mantuvo la compostura y sólo atinó a reírse de todo lo que le decía su oponente, aunque la tensión escaló conforme avanzaron los minutos.

“Vas a sentir dolor. No golpeo como GGG. No golpeo como Kirkland”, dijo el retador, mientras que Saúl respondió burlonamente: “pegas como mi hijo”, esto en un intercambio de palabras en el que también señaló que “mucha gente ha intentado golpearme, pero no han podido”.

“¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué has hecho?, ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada. Este viejo te va a dar la putiza de tu vida, vas a ver”, comentó, hasta que la seguridad y la gente encargada del evento apareció en medio para enfriar todo.

Cuando parecía que ya se habían calmado los ánimos, la irrupción de Caleb Plant en la conferencia de prensa volvió a encender todo, ya que el estadounidense apareció para amenazar al boricua, aunque el mexicano señaló que él se encargaría de Berlanga.

Después, cuando volvió a tomar el micrófono el nacido en Brooklyn fue interrumpido por el monarca, lo que le hizo explotar hasta pararse y acabar entre insultos y amenazas, como el “te voy a sacar mier...”, lo que hizo que la seguridad no los dejara acercarse más y acabar la conferencia.