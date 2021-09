MÉXICO._ Tras el tenso frente a frente que tuvieron Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant, la conferencia de prensa posterior todavía calentó más el ambiente, incluso con Eddy Reynoso como otro de los protagonistas por la forma como atacó al estadounidense.

Después que “Canelo” aclarara que el intercambio de golpes se derivó de insultos que recibió su madre, prometió que se la cobrará el próximo 6 de noviembre cuando se enfrenten en el MGM de Las Vegas, esto mientras se veía a un Plant retador.

“Me puede decir lo que quiera, pero a mi madre no la mete aquí. Él fue el primero que tiró un golpe y yo solo hago lo que hago”, aseguró el tapatío.

El mexicano prometió que noqueará a Plant tras ocho rounds, además de que señaló frente a su próximo rival que “no está a su nivel”, mientras le dejaba claro que conoce sus alcances. “Nos vemos el próximo 6 de noviembre”, apuntó.

Enseguida agregó que en el Canelo Team solo hablan “con trabajo y sacrificio”, e insistió que será el primer mexicano en tener todos los cinturones de las 168 libras.

Plant recuerda dopaje de Álvarez

El campeón de los supermedianos de la Federación Internacional de Boxeo también se mostró agresivo en sus palabras y recordó el episodio de doping que vivió en 2018 tras dar positivo a clembuterol, algo que volvió a calentar el ambiente.

“Tengo las pelotas para trabajar duro, sin dar positivo por sustancias ilegales”, señaló el estadounidense.

“Sé lo que debo hacer para ganar a ‘Canelo’, tengo mente, corazón. Nunca pensé que estaría aquí. Voy a ganar el 6 de noviembre. Me dicen que no puedo. Prometí llegar a la cima y no me importa lo que tenga que hacer.