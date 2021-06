El boxeador mexicano Saúl Álvarez tiene claro que antes de que termine el 2021 volverá al ring, ya sea para enfrentar a Caleb Plant en una contienda por los cuatro títulos de peso supermediano (AMB, CMB, OMB y FIB), o ante otro contendiente, pues Eddy Reynoso asegura que no tienen inconveniente.

Además, el entrenador de “Canelo” señaló que el plan de boxear en México, específicamente en Guadalajara, sigue en pie, por lo que sería a inicios de 2022 la fecha tentativa para presentarse ante su público en una ‘pelea importante’.

“La idea de nosotros es pelear en septiembre y si no se puede, pelar antes de que termine el año. Estamos trabajando para Caleb Plant, septiembre es la fecha tentativa, en las Fiestas Patrias, si no se puede, en octubre o noviembre, no tenemos ningún problema, y arrancar el año, si se puede, en febrero venir a Guadalajara a hacer una pelea importante”, apuntó Reynoso en declaraciones recogidas por No Puedes Jugar Boxeo.

“Sí, regresar como Campeones Mundiales, como un peleador consagrado sería la cerecita en el pastel para la carrera de Saúl Álvarez y venir a Guadalajara a exponer su cinturón y a mostrarse ante la gente de Jalisco, sería algo muy importante para nosotros. Sería para defender las 168 y a lo mejor buscar una pelea en 175, pero sí la intención de nosotros es el próximo año el venir a pelear a Guadalajara”, añadió.

Reynoso mencionó que no volverán de momento a pelear en 164 libras, pues los planes son mantenerse en la división de peso supermediano o subir a semipesado para encarar a los rusos Dmitry Bivol y Artur Bertebiev.

“Está Bivol, por ahí otro chavo que acaba de ganar el campeonato, pero el que más nos interesa sería Bivol, para unificar también en esa categoría. Ahorita está Beterbiev y Bivol y vamos por ellos y después de que ganemos en septiembre, si es que se nos da la pelea y unificamos, vamos a buscar a ellos dos para unificar las 175 y ahora a ver qué dice la gente, si nos quieren echar a Tyson Furi o a Anthony Joshua”, sentenció irónico.