“Le escuché decir una cosa de mí y nunca se me olvidó. Es el tipo de gente que tenías que darle poquito, para que quieran más. Cuando me dijo eso lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él. Cuando estás hablando con él, no sabes si te está diciendo la verdad o si está mintiendo”, mencionó.

Además de este hecho, el campeón indiscutible de peso Supermedio confesó que tanto a De la Hoya como a todo su equipo, siempre los ha tratado como parte de su familia, además de que les es fiel, pero este trato no era recíproco por todo el dinero que había de por medio.

“Si ves todo lo que hace. Antes, cuando estábamos con Golden Boy, éramos leales, porque tratamos a todos como familia. Fui el único peleador que se quedó con él, cuando los demás lo abandonaron. Tratamos a Golden Boy como familia. Pero, creo que él no es ese tipo de persona. No sé si será una buena persona o no. Solo se que es no es la persona que demuestra y para el todo es un negocio.”

Para rematar, le preguntaron a Canelo si recomendaría a algún joven firmar con Golden Boy Promotions, a lo que fue contundente: “No, que no firme”.

Álvarez estará exponiendo su cetro mundial indisputable de las 168 libras, ante el campeón indisputable de las 154 libras, Jermell Charlo, en un choque histórico, que encabezará una cartelera el próximo sábado 30 de septiembre desde T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.