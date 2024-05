“Quiero aclarar que solo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida; sí, he ido a rehabilitación varias veces; sí, hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo. Todo eso no cambia que Golden Boy construyó a Canelo Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, carajo”, dijo De la Hoya, mientras el tapatío estaba gritando al aire.

“Bienvenidos a lo que creo que será el cambio de guardia del boxeo mexicano, de Canelo Álvarez a Jaime Munguía. Mi único propósito es apoyar a Jaime, un campeón invicto y un talento increíble que se merece este escenario. Sin embargo, no me perdonaría el responder a un hombre que solía representar, quien parece tener problemas recordando quién le ayudó a convertirse en una estrella global.

Pero no fue con su oponente con el que Canelo vivió el candente episodio sino con Óscar de la Hoya , ex boxeador y actual promotor, tras protagonizar un conato de bronca que estuvo cerca de llegar a los golpes luego de que el empresario estadounidense declaró que, a través de Golden Boy, construyó la carrera del pugilista mexicano.

“Tienes que leer cabrón. Te lo escriben para decirlo, cabrón. Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. ¿Qué no escribes, pendejo? ¡Tú no escribes nada, cabrón!”.

Jaime Munguía dijo bien poco en su aparición, Canelo tampoco habló más de la pelea, pero se fue con todo a señalar los adeudos y las adicciones de De la Hoya.

“Y para este imbécil, intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo ‘El Canelo’ a Estados Unidos, y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo, sino nada más ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido mis abogados, me lo robas. Lo único que hace este hombre es una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores, para el que esté con él, meta a sus abogados, porque seguramente les está robando. A lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo, como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o cazuelas o algo, porque acá se las mete el muchacho”.

“Es un puto imbécil, eso dije”, agregó Canelo cuando el traductor estaba dando las respuestas en inglés.