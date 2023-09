MÉXICO._ Con 33 años de edad, Saúl Álvarez reconoce que el final de su carrera boxística está por terminar, pero antes de colgar los guantes de manera definitiva quiere cumplir el sueño de poder salir a un escenario majestuoso aquí en el país.

El boxeador tapatío charló con Hugo Sánchez, ahí afirmó que le quedan unos cuatro años al máximo, pero antes de concretar el retiro quiere armar una magna función en el Estadio Azteca, la casa de las más grandes estrellas deportivas del país.

La pelea más reciente de “Canelo” Álvarez se realizó en el Estadio Akron, la casa de las Chivas, donde venció el pasado 6 de mayo al británico John Ryder. El tapatío también ha actuado en otros grandes recintos como la T-Mobile Arena, MGM Grand Garden Arena, AT&T Stadium, Hard Rock Stadium, Alamodome e incluso en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Sí me llama la atención pelear en el Estadio Azteca. Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca”, explicó.

El actual campeón de los supermedianos se medirá a Jermell Charlo el día 30 de este mes donde expondrá sus campeonatos, posteriormente meditará contra qué otro rival se podría medir, pero sabe que el final de su carrera está cerca.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15”.